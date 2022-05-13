Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden annenin yürek yakan feryadı

MANİSA (İHA) - Manisa'da 2 yıl önce kullandığı motosikletle otomobile çarparak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Süleyman Emre Çelik'in annesi İlknur Çelik, gözyaşları içerisinde motosiklet kullananları uyardı. Anne Çelik, "Motor çok tehlikeli, ne kadar kaskınızı da taksanız. Siz dikkat etseniz de başkaları dikkat etmiyor. Benim halimi görüyorsun, kuzum 22 yaşında toprak oldu" dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde 5 Temmuz 2020'de önce kullandığı 26 GF 153 plakalı motosikletle otomobile çarpan 22 yaşındaki Süleyman Emre Çelik hayatını kaybetti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Süleyman Emre Çelik'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılama sürecinde 34 BNK 123 plakalı otomobil sürücüsü Burcu B.'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ceza, 18 bin 200 lira para cezasına çevrildi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Yardımcısı İlker Çetinkaya ile birlikte Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürü Münire Düzenli, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Güner Baki Trafik Haftası çerçevesinde emniyet teşkilatı olarak aileyi ziyaret etti.

Ziyarette gözyaşlarını tutamayan anne İlknur Çelik, motosiklet kullananları uyardı. Anne Çelik, "Motor açık olduğu için kazalar ölümle sonuçlanabiliyor maalesef. Benim yavrum gibi bir daha canlar gitmesi. 'Amerika'ya gideceğim diyordu, 'Orada master yapacağım' diyordu. Hayalleri çoktu. Hiç asilik yapmadı. Bir kere sözümüzden çıkmadı. Sadece motor konusunda söz dinlemedi. O da Allah tarafından işte. Gene de almadık ona motoru. Yavrumun kaderi. '20 yaşına geldim siz karışamazsınız bana' deyip aldı motoru. Çok tehlikeli. Ne kadar kaskınızı da taksanız benim yavrum 22 yaşında toprağın altına girdi. Başka annelerin yüreği yanmasın. Dinleyin annenizi babanızı motor istemeyin. Siz dikkat etseniz de karşınızdaki dikkat etmiyor. Kuzum 22 yaşında toprak oldu. Kaderidir kuzumun. Allah inancımız var" dedi.

Bütün motor kullanıcılarının kurallara dikkat etmesini isteyen baba Halil Çelik, "Herkes motor koruyucu ekipmanlarını herkes alsın. Kasklarını ve özellikle boyunluklarını mutlaka bulundursunlar. Kask olsa da boyun kırılabiliyor. Benim çocuğum da o yüzden hayatını kaybetti. Boyunluk da önemli"

Kuralların insan hayatını korumak için olduğunu hatırlatan Manisa İl Emniyet Müdürü Yardımcısı İlker Çetinkaya, "Ne eksik ne fazla kurallar insanların yaşamı içindir. Toplulukta uymamız gereken kurallar da hepsi canımız ve malımız için. Bu yolda canlar gitmesin. Ailelerimizi bilinçlendirmek gerekiyor. 'Motor verdik işler bitti' şeklinde değil. Bunun sonuçları olabiliyor. Hayatlar değişebiliyor. Ailemize de buradan baş sağlığı diliyoruz. Diğer ailelerimize de baş sağlığı diliyoruz" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa