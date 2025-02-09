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Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
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Batman'da motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki İbrahim Tekin, 30 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç sürücü, kazanın ardından yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Batman'da motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki İbrahim Tekin, 30 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Batman kent merkezinde İbrahim Tekin'in kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrilmiş, genç sürücü ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve bir aydır yoğun bakımda tedavisi devam eden Tekin, hayatını kaybetti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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