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Motoru yerinden fırlayarak hurdaya dönen cipin sürücü ağır yaralandı

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Hatay'da cipin yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında motoru yerinden fırlayan ve hurdaya dönen Hyundai marka aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Motoru yerinden fırlayarak hurdaya dönen cipin sürücü ağır yaralandı

HATAY - Hatay'da cipin yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında motoru yerinden fırlayan ve hurdaya dönen Hyundai marka aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Hatay - Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İ.A. idaresindeki 34 EPT 002 plakalı Hyundai marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Kaza sonrası hurdaya dönen aracın motoru yerinden fırlarken, sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hyundai Hatay Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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