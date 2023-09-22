MİT, PKK'nın Sincar sözde asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Pkk'nın sözde Sincar genel asayiş sorumlusu 'Dindar Avesta' kod adlı Halid Reşo Kasım'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar Asayiş Sorumlusu 'Dindar Avesta' kod adlı Halid Reşo Kasım'ı Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Halid Reşo Kasım, PKK/KCK'nın Sincar yapılanması olan Şengal Savunma Birlikleri'nin (YBŞ) sözde asayiş sorumluluğunu yürütüyordu.

MİT, adım adım takip etti

Sincar bölgesine sızdırdığı saha ajanları vasıtasıyla Halid Reşo Kasım'ın uzun süren çalışma neticesi bulunduğu noktayı tespit eden MİT, terörist, hakkında bilgi topladı. Bir süre, örgüte adam kazandırma ve eğitim faaliyetlerini organize eden Halid Reşo Kasım'ın ayrıca, MİT'in bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çaba içerisinde olduğu istihbaratı alındı.

En uygun anda MİT düğmeye bastı

Halid Reşo Kasım, MİT tarafından tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesi Halid Reşo Kasım, korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Halid Reşo Kasım kimdir?

'Dindar Avesta' kod adını kullanan Halid Reşo Kasım, Pkk'ya 2014 yılında katıldı. Örgüte katılım sağlamasından bu yana Irak/Sincar bölgesinde faaliyet gösterdi. PKK/Özel Kuvvet mensuplarına Sincar bölgesinde eğitimler vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgilenen birimin sorumluluğunu da yürüttü. Kasım, son olarak PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar genel asayiş sorumlusu olarak faaliyet yürüttü ve Sincar'da PKK taraftarı olmayan birçok sivili sorgulayarak infaz etti. - ANKARA