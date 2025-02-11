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Minibüsün Altında Kalan 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Minibüsün Altında Kalan 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, minibüsten inen 5 yaşındaki Yusuf Kaya, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde indiği minibüsün altında kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Taraşcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.D. idaresindeki 42 K 6064 plakalı minibüsten inen 5 yaşındaki Yusuf Kaya, aracın ön tarafından karşıya geçmeye çalıştığı sırada, indiği minibüsün altında kaldı. Kazayı sonradan fark eden sürücü kazada ağır yaralanan Yusuf Kaya'yı minibüse alarak Seydişehir Devlet Hastanesine götürdü. Yusuf Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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