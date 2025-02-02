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Bıçaklanan adam sandalyede oturur halde ölü bulundu

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir şahıs, bıçaklanmış halde sandalyede oturur vaziyette ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Muğla'nın Milas ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre çevreden geçen vatandaşlar, eğlence mekanlarının olduğu bir sokak üzerindeki sandalyede 1 kişinin hareketsiz bir şekilde oturduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

BIÇAKLANDIĞI VE KAN KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Bıçaklandığı ve kan kaybettiği belirlenen şahsın, kimliğinin belirlenmesi için çalışma gerçekleştirilirken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme başlattı. Sandalyede oturur vaziyette ölü bulunan şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacakken, polis ekipleri olayın kim ya da kimler tarafından işlendiğinin bulunması için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bıçaklanan adam sandalyede oturur halde ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ÇAĞRI ERGİN - 3.Sayfa
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