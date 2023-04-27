Milas Belediyesi'ne teslim edilen deprem yardımları personelin evinden çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde depremzedelere ulaştırılması için Milas Belediyesi'ne teslim edilen yardımlar belediye personelinin evinden çıktı. Polis tarafından yapılan operasyonla belediye yardım merkezinde olması gerekirken personelin evinde ele geçirilen yardım malzemeleri ile birlikte F.T. isimli kadın gözaltında alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi'nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli F.T. isimli kadın, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken malzemeleri evine götürdüğü bilgisine ulaştı. F.T.'nin evinde yapılan aramada depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan çok sayıda hijyen malzemesi, yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi ürünler ele geçirildi. Konuyla ilgili Milas Belediyesi tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken ilginç olay duyanları şaşırttı.

Polis tarafından hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınan F.T. isimli kadın gözaltına alındı. F.T.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA