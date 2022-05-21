Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk yakılan ateş dumanından zehirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk yakılan ateş dumanından zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk yakılan ateş dumanından zehirlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çadırda yakılan ateşin dumanından mevsimlik tarım işçilerinin çadırında kalan çocuk zehirlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çadırda yakılan ateşin dumanından mevsimlik tarım işçilerinin çadırında kalan çocuk zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Osmaneli Medetli köyünde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırlarda meydana geldi. Isınmak amaçlı yakılan ateşten çıkan dumandan, çadırda mevsimlik işçi ailenin Songül B (11), Rahime B.(8),İbrahim B.(6),İsmail B(2) isimli çocukların çıkan dumandan zehirlenmesine neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili adli inceleme başlatıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaneli, Bilecik, Tarım, işçi, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title