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Mersin ve 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 77 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin ve 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 77 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin merkez ve 4 ilçede uyuşturucu operasyonunda 77 şüpheli gözaltına alındı. 174 ekip, 2 İHA ve 630 polisin katıldığı operasyonda 8 silah ile 121 mermi ele geçirildi, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 77 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve amirliklerince Mersin, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak kullanmak suçlarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada merkezde 33, ilçelerden Anamur'da 12, Tarsus'ta 60, Erdemli'de 10 ve Silifke'de 6 şahıs olmak üzere toplam 121 kişi belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 174 ekip 2 insansız hava aracı ve 630 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik ecza, esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, ruhsatsız 4'ü tabanca 8 silah, 121 adet mermi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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