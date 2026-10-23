Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Toroslar'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı, 200 bin TL ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Toroslar'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı, 200 bin TL ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Toroslar'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ev ve üst aramasında uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 7 mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi.

Mersin'de polis uyuşturucu madde satan şüpheliyi yakaladı, evinden suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi Yunus ekipleri "uyuşturucu madde ticareti" yapan şahıslara yönelik merkez Toroslar ilçesinde sokak çalışması yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst ve evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı 7 adet mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Velinin okula getirdiği yaprak sarması 12 öğrenciyi hastanelik etti

Tavuk değil! Velinin okula getirdiği yemek öğrencileri hastanelik etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten Milli Takım için olay sözler! Sergen Yalçın sorusuna dikkat çeken yanıt

Sergen Yalçın'a hayırlı olsun dedi, ardından sitem etti

Tekirdağ'da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu

Yaya geçidinde korkunç kaza: 2 öğretmen havaya savruldu
Diyanet Vakfı'ndan fon iddialarına yalanlama

Diyanet Vakfı, tartışma yaratan iddialara net yanıt verdi
Son yaşananlardan sonra Sarıgül'ün o meşhur videosu dolaşıma girdi

Çalmayan var mı? O meşhur videosu yeniden dolaşıma girdi

Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba

Ünlü isim saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
Pendik’te kamyonun eczaneye daldığı anlar kamerada! 7 kişi yaralandı

Yokuştan böyle geldi! Kamyonun eczaneye daldığı anlar kamerada
Dev operasyon! 467 hesap bloke edildi, milyonluk mal varlığına el konuldu

Dev operasyon! 467 hesap ve milyonluk mal varlığına el konuldu