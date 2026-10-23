Mersin Toroslar'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı, 200 bin TL ele geçirildi

Mersin'de polis uyuşturucu madde satan şüpheliyi yakaladı, evinden suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi Yunus ekipleri "uyuşturucu madde ticareti" yapan şahıslara yönelik merkez Toroslar ilçesinde sokak çalışması yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst ve evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı 7 adet mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı