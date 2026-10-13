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Mersin merkezli DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin merkezli DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyonda kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 1 kişi ile toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda dövizlerle nakit para ve çok sayıda dijital malzemeye el konuldu, soruşturma sürüyor.

Mersin merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir kaçak yollara Türkiye'ye giriş yapan toplamda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin terörizmin finansmanının önlenmesi çerçevesinde yaptığı çalışmada Mersin'in Silifke ile Erdemli ilçeleri ile İstanbul, Kocaeli ve Kayseri'de 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Mersin merkezli 4 ilde jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 9 şüphelinin yanı sıra daha önce terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan gözaltına alınan ve deport edilmesine rağmen illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 1 şahıs da yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli jandarmaya götürülürken suçtan elde edilen gelir niteliğinde olduğu değerlendirilen dövizlerle birlikte 397 bin 768 bin TL nakit para ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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