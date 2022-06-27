Mersin merkezli 3 ilde hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin merkezli 3 ilde hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Mersin merkezli 3 ilde hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 kişi yakalandı Mersin merkezli 3 ilde organize hırsızlık şebekesine yönelik yapılan operasyonda kendilerini seyyar satıcı süsü vererek gruplar halinde bağ ve bahçelerden tarım aletleri çalan ve evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 7...

- Mersin merkezli 3 ilde hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 kişi yakalandı

MERSİN - Mersin merkezli 3 ilde organize hırsızlık şebekesine yönelik yapılan operasyonda kendilerini seyyar satıcı süsü vererek gruplar halinde bağ ve bahçelerden tarım aletleri çalan ve evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, Mersin, Niğde ve Kahraman'da kendilerine seyyar satıcı süsü vererek, gruplar halinde bağ ve bahçelerden tarım aletleri çalan ve evlerden hırsızlık yapan şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şebekeyi çökertmek için geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, 3 aylık çalışma sonucunda 7 kişiyi belirledi. Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar hırsızlık olaylarını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ederken, 16 ayrı hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title