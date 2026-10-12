Haberler

Mersin Erdemli'de otomobille çarpışan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli'de otomobille çarpışan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Erdemoğlu Bulvarı'ndaki kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mersin'e sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki 07 AOS 777 plakalı otomobil ile B.Y. yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Mehmet Tezcan yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tezcan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü B.Y. ise Mersin'e sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 74 sitede yayınlandı.
Kayseri’de polisten kaçan 17 yaşındaki sürücüye 335 bin TL ceza! Dershane parasını kaptırdı

Polisten kaçarken yakalandı: Cezayı duyunca sinir krizleri geçirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milan Skriniar'dan büyük fedakarlık

Yaptığını duyanlar ''Helal olsun'' diyor!
Ankara’da pavyonlar devren satışta: Fiyatlar 42 milyon TL’ye dayandı

Ankara'nın vazgeçilmezleri satışta: Fiyatlar servet değerine ulaştı
Sergen Yalçın 5 ismin üstünü çizdi: Barcelona maçında kesinlikle oynamamaları lazım

5 ismin üstünü çizdi: Barcelona maçında kesinlikle oynamamaları lazım
Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi

Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi
Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık

Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim oyuna devam edemedi
Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon

Ordu taarruza geçti! Eş zamanlı 1732 operasyon düzenlendi
Yemen'e giden göçmen teknesi Cibuti açıklarında alabora oldu: 139 ölü, 84 kayıp

Hepsi aynı amaçla tekneye bindi ama yolculuğun sonu felaket oldu