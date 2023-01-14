Mersin'e şehit ateşi düştü 3. Sayfa Haberleri Mersin'e şehit ateşi düştü Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un şehadet haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Mersin'e şehit ateşi düştü MERSİN - Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un şehadet haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Şehit Kunt'un merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesinde bulunan evi, acı haberin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Kocasının şehadet haberini askeri yetkililerden alan 1 çocuk annesi Ebru Kurt, göz yaşlarına boğulurken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Şehidin anne ve babasının diğer çocuklarını ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittikleri, acı haberin ardından Mersin'e dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güray Gürdal Suriye Mersin İdlib 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Mersin'e şehit ateşi düştü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.