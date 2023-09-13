Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo 620 Gram Esrar ve 578 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Mersin'de yapılan bir operasyonda, Çamlıyayla ilçesinde bir şüphelinin evinde 5 kilo 620 gram kubar esrar ile 578 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Mersin'de bir adrese düzenlenen operasyonda 5 kilo 620 gram kubar esrar ile 578 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde 1 şüphelinin uyuşturucu madde imal etmek amacıyla evinin bahçesine Hint keneviri ektiği, elde ettiği uyuşturucu maddeyi ise maddi kazanç sağlamak için sattığının bilgisini alan ekipler, şüpheli şahsı yakalamak ve uyuşturucu maddelere el koymak üzere takibe başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına alırken, adreste yapılan aramada 5 kilo 620 gram kubar esrar, 578 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 3 esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN