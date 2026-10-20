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Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı

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Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan torbacı sokak satıcılarına yönelik çalışmada 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinden ve adreslerinden 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirilirken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polisin yürüttüğü çalışmalarda 5 şüpheli belirlendi. Düzenlenen baskınlarda 5 şüphelide yakalandı. Şüphelilerin üzerinden ve adreslerinden ise 4 bin 800 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda sentetik hap, sentetik kannabinoid, metamfetamin, alfametilfenatilamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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