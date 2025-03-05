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Mersin'de Otoyol Projesinde Patlama Sonrası Yaralanma

Mersin'de Otoyol Projesinde Patlama Sonrası Yaralanma
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, devam eden otoyol inşaatında dinamitle gerçekleştirilen kontrollü patlama sırasında fırlayan kaya parçaları, iki evin üzerine düştü. Bir evdeki anne ve kızı yaralanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Mersin Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nde kontrollü patlatılan dinamit nedeniyle fırlayan kaya parçaları iki eve isabet etti. Kaya parçalarından biri evin damını delip, anne ile kızını yaraladı.

Olay, Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi'nin yukarı kısmında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesindeki bir inşaat firması tarafından yapımı süren Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu çalışma sahasında meydana geldi. Bağlantı yolu için çalışmaların sürdüğü bölgede kayaları geçmek için dinamitle kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlamayla birlikte havalanan kaya parçalarından biri Ali Gül'e ait tek katlı müstakil evin damından içeri girdi. Bu sırada evde bulunan baba Gül'ün yanından geçen kaya parçası eşi Ayşe ile kızı Zeliha'ya isabet etti. Daha büyük bir kaya parçası ise 2 katlı bir evin damının kenarına çarparak zarar verdi.

Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan anne ve kızı ilçe devlet hastanesine sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Benim kafamı sıyırdı, hanıma ve kızıma vurdu"

Yaşananları anlatan ev sahibi Ali Gül, "Hanım ve kızımla otururken pencereden dışarı patlamaya bakıyorduk. Patlama olduktan sonra taşlar her tarafa dağıldı. Yukarıdan bir taş geldi benim kafamı sıyırdı, hanımın omzuna, oradan kızımın dizine vurdu. İkisi de yığıldı kaldı orada. Hastaneye gittiler, polis geldi tutanak tuttular" dedi.

Şantiye sahasından birinin geldiğini de anlatan Gül, "Pencere önünde niye durdunuz, taş tavandan gelmiş, pencerenin önünde niye durdunuz diyor. Pencere önünden gelen taş yok tavandan gelen taş var, adam bir şekilde örtbas etmenin hesabını yapıyor" diye tepki gösterdi.

O anlar güvenlik kamerasında

Ali Gül'ün evine güvenlik amaçlı taktırdığı kameralar ise o anları kaydetti. Görüntülerde patlama anıyla birlikte ortaya çıkan toz bulutu ve kaya parçalarının fırlaması yer aldı. Fırlayan kaya parçalarının başka bir binanın damına düşme anı da görüntülere yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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