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Mersin'de operasyonda 546 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de operasyonda 546 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda çeşitli uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. 14 Ekim'de kent genelindeki ilçelerde yapılan aramalarda 546 sentetik hap, 80 gram bonzai ve 3 bin 500 TL bulundu.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ekim tarihinde kent genelindeki ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında A.Ç. ve O.B. isimli şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 546 sentetik hap, 8 paket halinde toplam 80 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 17 paket halinde toplam 17 gram alfa-metil-fenetilamin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan A.Ç. ve O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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