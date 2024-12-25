Üye Girişi
Haberler
Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti
Yeni asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabiliyor
Yeni asgari ücretle bakın kaç çeyrek altın alınabiliyor
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
Açıklanan rakam ittifak ortağını da isyan ettirdi
Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Öğrenci servisi tırla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Mersin'de Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz ilçesindeki okullarda öğrencilere yönelik trafik güvenliği bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Emniyet personeli, güvenli geçiş kuralları, bisiklet ve paten kullanımı gibi konularda bilgi verdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere yönelik trafik güvenliği bilgilendirme çalışması düzenlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların güvenliğini artırmak amacıyla Akdeniz ilçesindeki okullarda trafik güvenliği bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. İlçedeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi, Çamlıbel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik Sırrı Gür Anaokulu, Zeki Sabah İlkokulu ve İleri Ortaokulu öğrencilerine emniyet personeli tarafından güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, paten ve bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının önemi, okul ve yaya geçitleri kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Mersin Emniyeti Müdürlüğünün öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve güvenli bir trafik ortamında yetişmeleri için eğitim çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
img

Açıklanan rakam ittifak ortağını da isyan ettirdi
img

İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
Hadise 'İzledim' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu
Sinan Akçıl'a olay yaratan "performans" videosu soruldu
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Asgari ücret artışı sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı
Asgari ücret artışı sonrası hemen harekete geçildi
Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Yeni asgari ücret Bedri Usta'yı da küplere bindirdi
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasıyla ilgili çarpıcı iddia

Son Dakika Haberleri

MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Süper Lig 18. hafta maç programı belli oldu mu? 25 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? Mersin hava durumu | 25 Aralık Mersin'de bugün hava nasıl olacak? Mersin günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.