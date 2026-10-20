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Mersin'de MESEM'lere yönelik rüşvet operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'de MESEM'lere yönelik rüşvet operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MESEM'lere yönelik rüşvet ve dolandırıcılık soruşturmasında Mersin, Adana, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında eski müdür ve yardımcılarının bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı, 5 şüpheli aranıyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) yönelik "Nitelikli Dolandırıcılık ve Rüşvet" suçlarına yönelik polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri MESEM'lere yönelik" Nitelikli Dolandırıcılık ve Rüşvet" suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bazı MESEM okullarında iddia edilen suçlardan 36 milyon 244 bin 715 TL kamu zararına sebebiyet verildiği, 8 milyon 749 bin TL, 2 adet laptop ve 2 adet renkli yazıcının rüşvet olarak alanlarında olduğu bir biriyle bağlantılı 45 şahıs belirlendi. Devam eden çalışmalarda 45 şüpheliden 1'inin yakın zamanda vefat ettiği, 2'sinin ise farklı suçlardan cezaevine girdiği tespit edildi. Diğer 42 şüphelinin yakalanması için bugün Mersin merkez ve Silifke ilçesiyle, Adana, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında Mersin ve Silifke'deki MESEM okullarının bazı eski müdür ve yardımcılarının da olduğu 37 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli işlemleri için emniyete götürüldü. 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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