Mersin'de ev alev alev yandı: Üçüzlerden 2'si hayatını kaybetti Annenin çocuklarından Nisa'yı yaralı olarak kurtardığı diğerlerine ulaşamadığı belirtildi Mersin'de bir evde çıkan yangında 8 yaşındaki üçüz olduğu öğrenilen çocuklardan 2'si hayatını kaybetti, 1'i ise ağır yaralı kurtuldu.

Mersin'de ev alev alev yandı: Üçüzlerden 2'si hayatını kaybetti

Annenin çocuklarından Nisa'yı yaralı olarak kurtardığı diğerlerine ulaşamadığı belirtildi

MERSİN - Mersin'de bir evde çıkan yangında 8 yaşındaki üçüz olduğu öğrenilen çocuklardan 2'si hayatını kaybetti, 1'i ise ağır yaralı kurtuldu. Dumandan etkilenen annenin çocuklarından Nisa'yı yaralı olarak kurtardığı diğerlerine ulaşamadığı belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Buluklu'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cesur ailesinin yaşadığı 3 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında baba Engin'in dışarda anne Zeliha ile ikisi engelli 8 yaşındaki üçüz çocukları Egemen, Nevzat ve Şükriye Nisa'nın evde olduğu öğrenildi. Annenin çocuklarından Nisa'yı yaralı olarak kurtardığı diğerlerine ulaşamadığı belirtildi.

Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler kırsal mahalleye ulaşmasının ardından alevlere müdahale etti. Yangın söndürülmesinin ardından çocuklardan Egemen ve Nevzat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangında dumandan etkilenen anne ile ağır yaralı Nisa ise ambulansla şehir hastanesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı nezaretinden polis olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrasında çocukların cansız bedeni evden çıkarılarak cenaze aracı ile otopsi için morga götürüldü.