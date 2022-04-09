Mersin'de aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı - Haberler

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Mersin'de aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı

Mersin'de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve silahlı gasp suçundan aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Mersin'de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve silahlı gasp suçundan aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 24 yıl hapis cezası kesinleşen Cabbar E.'nin Kadıköy'de olduğunu tespit etti. Çalışma başlatan ekipler şüphelinin kaldığı adresi belirledi. Operasyon için düğmeye basan polis Cabbar E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin 2011 yolunda Mersin'de silahlı gasp olayından dolayı 24 yıl hapis hapis cezasının kesinleştiği tespit edilirken, zanlı Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Mersin'de aranan şahıs Kadıköy'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kadıköy, Asayiş, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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