Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de 10 milyon 870 bin TL'lik kaçak dolguya el konuldu, 2 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de 10 milyon 870 bin TL'lik kaçak dolguya el konuldu, 2 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Mersin'de 10 milyon 870 bin TL'lik kaçak dolguya el konuldu, 2 kişi gözaltına alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de jandarmanın Yenişehir ilçesinde düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 870 bin TL olan kaçak dolgu ve estetik ürünleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak olduğu belirlenen piyasa değeri 10 milyon 870 bin TL olan dolgu ve estetik malzemeleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe ekipleri 'Kaçakçılıkla Mücadele' çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde şüpheliler M.K. ve N.A. belirlenerek operasyon yapıldı. Şahısların iş yeri, ev ve araçlarında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 870 bin TL olduğu öğrenilen estetik, medikal uygulamalarda kullanılan dolgu maddeleri, cilt gençleştirme ürünleri, enjeksiyon malzemeleri ve bazı tıbbi ilaçlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı

Bir vekil daha AK Parti'ye katıldı, rozetini Erdoğan taktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pasifik'te sular ısınıyor! Çin donanması ABD'ye karşı harekete geçti

Dünya diken üstünde! Donanmaya verilen emir tansiyonu yükseltti
Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay

TFF'nin Sergen Yalçın'la yapacağı sözleşmenin süresi belli oldu!
Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı

Gelene geçene atıyor! Salah alev alev
Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı

Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı
TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! İşte görevde kalacağı süre
Fransa'da sokaklar harabeye döndü! Hükümetten OHAL sorusuna yanıt

Fransa'da OHAL sinyali! Ülkenin adalet bakanı açıkladı
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti! Türk futbolunda dikkat çeken imza

Görüntüdeki adamın mesleğini duyanlar inanamıyor