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Mehmet Bilgehan Karaca, iddialara göre film setinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

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Akyazı'ya gelen oyuncu, yönetmen ve yapımcı Mehmet Bilgehan Karaca, iddialara göre Kuzuluk'ta film setinde fenalaşarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca'nın yakınları hastane bahçesinde basın mensuplarıyla tartıştı, polisin müdahalesiyle gerginlik son buldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesine gelen ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcı Mehmet Bilgehan Karaca, iddialara göre film setinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Karaca'nın yakınları ise hastane bahçesinde basın mensuplarına zor anlar yaşattı.

Akyazı ilçesine gelen oyuncu, yönetmen ve yapımcı Mehmet Bilgehan Karaca, Kuzuluk bölgesinde film setinde fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Karaca, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Haberin ardından Karaca'nın yakınları da bilgi almak üzere hastaneye geldi. Bu sırada hastane bahçesinde çekim yapan basın mensubu ile Karaca'nın yakınları arasında tartışma çıktı. Gazeteciyi hastane bahçesinden uzaklaştırmaya çalışan hasta yakınlarından biri basın mensubuna hakaret ederek zor anlar yaşattı.

Yaşanan gerginlik, durumun polise bildirilmesi ve ekiplerin olaya müdahale etmesi ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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