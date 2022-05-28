Market kapısında tekmeli yumruklu kavga kamerada - Haberler

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Market kapısında tekmeli yumruklu kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Market kapısında tekmeli yumruklu kavga kamerada

Bursa'da zincir marketin kapısında market çalışanı ve bir grup genç arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da zincir marketin kapısında market çalışanı ve bir grup genç arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre market çalışanıyla bir grup genç arasında sözlü tartışma çıktı. Bir süre sonra mola verip dışarıya çıkan market çalışanı karşısında 5 kişilik grubu gördü. Kapı önünde itişmeye başlayan şahıslar yoldan geçenlere aldırış etmeden bir anda birbirine girdi. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kavga sonrası tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Panayır mahallesi Market Bursa kavga 3. Sayfa Haberler

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