Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 60 adet ecstasy hap ve 740 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında yüklü miktarda uyuşturucu hapın piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 7 bin 60 adet extacy hap, 740 adet sentetik ecza (Galara hap), 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - 3.Sayfa
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