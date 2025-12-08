Mardin'de cep telefonu tamir sırasında alev aldı

Mardin'in Midyat ilçesinde bir vatandaşın tamir için dükkana götürdüğü cep telefonu aniden alev alarak paniğe neden oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeni Mahalle'de bir telefon tamir dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın tamir edilmesi için teknisyene teslim ettiği cep telefonundan işlem esnasında bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Tamircinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmedi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN