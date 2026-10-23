Mardin'de havuzda yüzdükten sonra rahatsızlanan 36 yaşındaki kadın hastanede öldü

Mardin'de havuzda yüzdükten sonra rahatsızlanan 36 yaşındaki kadın hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'de kapalı havuzdan çıktıktan sonra rahatsızlanan 36 yaşındaki kadın, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.
Mardin'de yüzme havuzundan çıktıktan sonra rahatsızlanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kapalı yüzme havuzunda yüzüp çıktıktan sonra rahatsızlanan zihinsel engelli Canan S. (36) için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Canan S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Canan S.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı