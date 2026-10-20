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Manisa Şehzadeler'de jandarma operasyonunda 42 bin 534 sentetik hap ele geçirildi

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Manisa Şehzadeler'de jandarma operasyonunda 42 bin 534 sentetik hap ele geçirildi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda 42 bin 534 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli O.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 42 bin 534 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayın şüphelisi O.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, O.U. isimli şahsın ikamet adresinde arama yapıldı. Bugün gerçekleştirilen aramada 42 bin 534 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli O.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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