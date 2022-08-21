Manisa haberi | Manisa'da kenevir operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda dikili 365 kök kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 30 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Evrenli Mahallesi ormanlık alan içerisinde dün saat 21.00 sıralarında, Alaşehir Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma sonucu ormanlık alan içine yasadışı olarak kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bugün saat 10.00'da bahse konu ormanlık alan içinde, boyları 90 ile 210 santimetre arasında değişen 365 kök Hint keneviri bitkisi ve kurumaya bırakılmış (kubar) 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay Yeri İnceleme Timince gerekli incelemelerden sonra şüpheli ya da şüphelilerin tespiti çalışmalarına başlandı. Kenevir ve esrarlara el koyan jandarma ekiplerinin zanlıları arama çalışmaları devam ediyor. - MANİSA