Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haberi | Manisa'da kenevir operasyonu

Manisa haberi | Manisa'da kenevir operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Manisa haberleri: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda dikili 365 kök kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 30 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda dikili 365 kök kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 30 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Evrenli Mahallesi ormanlık alan içerisinde dün saat 21.00 sıralarında, Alaşehir Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma sonucu ormanlık alan içine yasadışı olarak kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bugün saat 10.00'da bahse konu ormanlık alan içinde, boyları 90 ile 210 santimetre arasında değişen 365 kök Hint keneviri bitkisi ve kurumaya bırakılmış (kubar) 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay Yeri İnceleme Timince gerekli incelemelerden sonra şüpheli ya da şüphelilerin tespiti çalışmalarına başlandı. Kenevir ve esrarlara el koyan jandarma ekiplerinin zanlıları arama çalışmaları devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Alaşehir Kenevir Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title