Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tacir Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince savcılık koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan çalışmada M.A.G. (26) isimli şahıstan 2.78 gram bonzai ve 6 adet sentetik ecza hapı, G.G. (38) isimli şahıstan ise 3.85 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şahıslar hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Olayla ilgili detaylı çalışmada bu zanlılara uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen H.A. (34) ve K.D. (28) isimli şahıslar tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda 278 adet sentetik ecza hapı ile 4.16 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. ve K.D., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA