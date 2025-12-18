Haberler

Salihli'de ikamete uyuşturucu operasyonu

Salihli'de ikamete uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, 48 yaşındaki G.Y.'nin ikametine düzenledikleri operasyonda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatları ve suç aletleri ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatları ile çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında G.Y. (48) isimli şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Alınan istihbarat üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, ikamette arama yaptı.

Yapılan aramada 23 adet uyuşturucu hap, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet muşta, 1 adet bıçak ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli G.Y. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA




