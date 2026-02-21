Haberler

Ev değil, adeta cephanelik

Ev değil, adeta cephanelik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesinde düzenledikleri operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirirken, bir kişiyi gözaltına aldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve düzenlenen baskında çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü saha ve analiz çalışmaları kapsamında, Yunusemre ilçesinde yaşayan İ.Ş. (53) isimli şahsın ikametinde 20 Şubat 2026 tarihinde arama yapıldı.

Aramada 8 adet 9 mm tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 130 adet 9 mm fişek, 145 adet tarihi sikke, 2 adet tarihi eser niteliğinde tabanca ile 13 adet çeşitli kesici-delici alet ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli İ.Ş., nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem

Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler

Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler