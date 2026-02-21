Ev değil, adeta cephanelik

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve düzenlenen baskında çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü saha ve analiz çalışmaları kapsamında, Yunusemre ilçesinde yaşayan İ.Ş. (53) isimli şahsın ikametinde 20 Şubat 2026 tarihinde arama yapıldı.

Aramada 8 adet 9 mm tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 130 adet 9 mm fişek, 145 adet tarihi sikke, 2 adet tarihi eser niteliğinde tabanca ile 13 adet çeşitli kesici-delici alet ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli İ.Ş., nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı