Haberler

Manisa'da okul ve yurt çevresi denetimlerine dronlar havadan destek verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'da okul ve yurt çevresi denetimlerine dronlar havadan destek verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen okul ve yurt çevresi denetimleri kapsamında Manisa'da polis ekipleri uygulama yaptı. Kentte okul çevreleri kontrol edilirken dronlar havadan destek verdi, şüphelilere GBT sorgusu yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençlerin daha güvenli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı sürdürülen okul ve yurt çevresi denetimleri kapsamında Manisa'da polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde okul çevreleri didik didik kontrol edilirken, dronlar da havadan destek verdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürebilmeleri amacıyla okul ve yurt çevrelerindeki denetimler sürüyor.

Bu kapsamda Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gediz Anadolu Lisesi önünde uygulama gerçekleştirdi. Kent genelindeki okul çevrelerinde de denetim yapan ekipler, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaparken, araç ve sürücüleri de kontrol etti.

Dronlarla havadan denetim

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara dronlarla havadan yapılan kontroller de destek verdi. Özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaştırılan denetimlerde okul çevreleri ve güzergahlarda güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Uygulamaların, çocuk ve gençlerin eğitim hayatlarını daha güvenli ortamlarda sürdürebilmeleri amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyor

Geleneğiniz batsın!
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

CHP'li başkan sabaha karşı tutuklandı!

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! 45 kişi gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor

Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e aşk dolu sözler: Sen benim her şeyimsin

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e: Sen benim her şeyimsin
Cem Yılmaz'dan aile pozu! 'Allah saklasın' notuyla paylaştı

Üç kuşak aile pozu! Altına bakın ne yazdı
8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler

8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler
Fuhuş ağı kurdu! ABD'nin 'en kötüleri' listesine girdi

ABD'yi karıştıran göçmen kadın! Adını "En kötüler" listesine yazdılar
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

Milli futbolcuyu o halde görenler aynı yorumu yapıyor
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde istenen cezalar belli oldu! Aleyna için sürpriz talep

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa! Aleyna için sürpriz talep