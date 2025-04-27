Manisa'da hızlı tren viyadük inşaatında demirler çöktü! 9 işçi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren viyadük inşaatında demirle çöktü. Kazada 9 işçinin yaralandığı bildirilirken; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Manisa'nın Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkisinde İzmir- Ankara hızlı tren viyadük inşaatında çalışan işçilerin üzerinde bulunduğu inşaat demirleri bilinmeyen nedenle çöktü.

9 İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 9 işçinin yaralandığı belirlendi. Yaralanan işçiler çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.