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Manisa'da hızlı tren viyadük inşaatında demirler çöktü! 9 işçi yaralandı

Manisa'da hızlı tren viyadük inşaatında demirler çöktü! 9 işçi yaralandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İzmir-Ankara hızlı tren viyadük inşaatında demirlerin çökmesi sonucu 9 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren viyadük inşaatında demirle çöktü. Kazada 9 işçinin yaralandığı bildirilirken; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Manisa'nın Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkisinde İzmir- Ankara hızlı tren viyadük inşaatında çalışan işçilerin üzerinde bulunduğu inşaat demirleri bilinmeyen nedenle çöktü.

9 İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 9 işçinin yaralandığı belirlendi. Yaralanan işçiler çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhalilsezer45:

bu kaçıncı iş kazası ilgili şirketin acilen denetlenmesi lazım

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