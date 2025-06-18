Manisa'da feci kaza: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Manisa'da feci kaza: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil menfeze savruldu. Kazada 12 yaşındaki Şimal V. yaşamını yitirirken, anne ve baba yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil menfeze savruldu. Kazada 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akhisar-Sındırgı Karayolu üzerindeki Başlamış Mahallesi Dikmendağı mevkiinde saat 16.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sındırgı yönünden Akhisar istikametine seyir halinde olan E.V. yönetimindeki 35 NEN 35 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sol tarafında bulunan menfeze savruldu.

Tek taraflı meydana gelen kazada, sürücü olan anne E.V. ile yolcu olarak bulunan baba M.A.V. yaralanırken, araçta bulunan 12 yaşındaki kızları Şimal V. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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