Manisa'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Manisa'da 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 156 kök kenevir, 10 bin 865 adet sentetik ecza ve hap, bin 368 gram esrar, 41 bin 290 TL ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Manisa Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 11-13 Ekim 2026 tarihleri arasında Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ve Şehzadeler ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda Salihli ilçesi Sart Karakolu ekiplerince 156 kök kenevir bitkisi ve bin 368 gram esrar, Alaşehir Merkez Karakolu ekiplerince 2 bin 719 adet sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41 bin 290 TL ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 798 adet sentetik ecza, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise 6 bin 348 adet sentetik hap ve 1 adet hassas terazi bulundu.

3 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı