Manisa'da 3 Tekerlekli Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 3 tekerlekli motosikletin yol kenarındaki beton çit direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada bedensel engelli 50 yaşındaki Mustafa Tutuk hayatını kaybetti.

Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Tutuk (50) yönetimindeki 45 AOT 229 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton çit direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mustafa Tutuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Tutuk'un cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden sürücü Mustafa Tutuk'un bedensel engelli olduğu ve Kızılhavlu Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi. - MANİSA