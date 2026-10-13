Manavgat'ta Antalya-Konya karayolunda zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Şerit ihlali yaparak karşı şeride geçen otomobilin iki araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Konya D-687 Devlet Karayolu'nun Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Antalya istikametine seyir halinde olan S.A.A. yönetimindeki 42 ZD 399 plakalı otomobil, şerit ihlali yaparak karşı şeride geçti. Araç, bu sırada Antalya'dan Konya istikametine gitmekte olan N.N.U. yönetimindeki 07 CDE 23 plakalı otomobil ile A.A.'un kullandığı 60 ABB 852 plakalı araca çarptı. Üç aracın karıştığı kazada, 07 CDE 23 plakalı otomobilin sürücüsü N.N.U ile 60 ABB 852 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan N.A. ve Y. Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı