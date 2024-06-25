Kadını denize atmaya çalışan kişi polisin müdahalesiyle engellendi
Maltepe'de tartıştığı kadını denize atmaya çalışan kişi, polislerin müdahalesiyle engellendi. Kadın denize atılmaktan son anda kurtulurken o anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.
Maltepe sahilinde gerçekleşen olayda, bir şahıs kadını sırtlayıp denize atmaya çalıştı. Çevrede kimselerin olmadığı görülürken olay yerinde devriye atan polisler duruma müdahale etti. Polisin dikkati, yaşanabilecek bir felaketin önüne geçerken, kadının yaşadığı korku dolu anlar ise saniye saniye böyle kaydedildi.