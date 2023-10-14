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Maltepe'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Maltepe'de Idealtepe Mahallesi'nde alkol alan Yunus Y. ile bacanağı Malik A. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Malik A, tabancayla Yunus Y'ye ateş ederek onu yaraladı. Yaralanan Yunus Y. hastaneye gitmeye çalışırken yolda hayatını kaybetti. Polis, Malik A'nın yakalanması için çalışma başlattı ve eşini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.