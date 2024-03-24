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Maltepe'de broşür dağıtan AK Partiliyi darp eden 6 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Maltepe'de tanıtım broşürü dağıtırken bir grubun saldırısına uğrayan AK Partili vatandaşın darp edilmesine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

AK PARTİ SEÇİM BROŞÜRÜNÜ DAĞITAN YAŞLI ADAMI DARP ETTİLER

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan R.Ş., T.S. ve E.T., o esnada cadde üzerinden geçen bir grubun sözlü tacizine uğradı. Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şahıslar, broşür dağıtan R.Ş.'yi darbetti.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırıda 72 yaşındaki görevli başından yaralandı. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Y.S., K.S., B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ. ve C.D. olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

AK Parti Maltepe Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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