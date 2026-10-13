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Malatya merkezli yıkım soruşturmasında 2'si eski YİKOB müdürü olan 14 şüpheli tutuklandı

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Malatya merkezli yıkım soruşturmasında 2'si eski YİKOB müdürü olan 14 şüpheli tutuklandı
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Malatya merkezli yıkım ihaleleri soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında 2 eski YİKOB müdürü bulunurken 1 şüpheliye ev hapsi verildi, 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Malatya merkezli 7 ilde yürütülen yıkım ihaleleri soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 2'si eski YİKOB müdürü toplam 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 1'i hakkında ev hapsi kararı verilirken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hakimlik sorgusunda "arsa satışı" "insani otel ödemesi" ve "evrak yardımı" şeklinde ilginç savunmalar yaptıkları ortaya çıktı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu detayları netleşti.

Malatya Valiliği YİKOB bünyesinde Mart 2023 ile Ocak 2024 dönemindeki yıkım ihalelerine ilişkin yürütülen soruşturmada rüşvet almak ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerinin aklanması suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan şüpheliler hakkında karar verildi.

14 tutuklama, 1 ev hapsi

Hakimlik sorgusu sonucunda "rüşvet almak" suçundan eski YİKOB müdürleri S.D. ve N.A. ile birlikte A.S., U.B., M.G. ve A.O. tutuklandı. "Rüşvet vermek" suçundan ise N.A., K.Ö., U.B., H.D., H.K., A.K., E.D. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan eski müdür S.D.'nin eşi S.D. hakkında ev hapsi kararı verilirken 8 şüpheli adli kontrolle, 3 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

"Eşim gönderdi sandım" savunması

Sorguda suçlamaları kabul etmeyen eski müdür S.D., arsa hissesini sattığı H.K.'nin eşine para gönderdiğini iddia etti. Eşi S.D. ise hesabına gelen 500 bin TL ile ilgili "Eşimin gönderdiğini düşünerek kullandım, firmaları tanımıyorum" dedi. H.K. de transferlerin şifai arsa ortaklığına dayandığını öne sürdü.

İlginç ifadeler ortaya çıktı

Diğer tutuklu eski müdür N.A., Elazığ'daki otel masraflarının depremzede olmalarından kaynaklandığını söylerken, A.K. ise bu ücreti insani gerekçelerle habersizce ödediğini savundu. Araç alımı iddialarını reddeden M.G. ile rüşvet verdiği iddia edilen kişinin kendisine 23 milyon TL ceza kestiğini belirten N.A. da suçlamaları reddetti. YİKOB çalışanı H.G. ise firmaların hak ediş evraklarını karşılıksız düzenlediğini ileri sürdü.

Dosyaya baskı yapmaya çalışan bazı eski bürokrat yakınlarının girişimlerinin sonuçsuz kaldığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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