Yolcu otobüsü yan yattı: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Yolcu otobüsü yan yattı: 4 yaralı Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yan yattı. Yolcu otobüsü yan yattı: 4 yaralı MALATYA - Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, 19.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ'a ait Dilek-Merkez hattında çalışan sürücüsü öğrenilemeyen 44 AL 793 plakalı halk otobüsü, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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