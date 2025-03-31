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Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Malatya-Elazığ kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kontrolden çıkarak başka bir otomobile ve ardından bir kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarpan otomobil, savrularak karşı şeritteki kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Malatya- Elazığ kara yolu Akoğuz Kışlası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 06 EZ 7970 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp B.T. idaresindeki 26 AKA 943 plakalı otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek N.E.'nin kullandığı 06 DJ 8939 plakalı kamyonete çarptı. Kazada E.K., H.K. ve N.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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