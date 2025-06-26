Malatya'da Yük Treni Otomobile Çarptı: 5 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hemzemin geçitte yük treni otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, 07.00 sıralarında Battalgazi, Çolakoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen 521 sefer sayılı yük treni bölgede bulunan hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışan M.Y. (45) idaresindeki 44 HA 771 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü ile birlikte F.Y. (37), M.Y. (27), F.Y. (37), İ.Y. (15) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA