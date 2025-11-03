Malatya'da Yük Treni ile Otomobil Çarpıştı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada, yük treni otomobile çarptı. Neyse ki kazada yaralanan olmadı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Doğanşehir ilçesi Çavuşlu Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki yük treni hemzemin geçitte C.A. yönetimindeki 44 ABR 729 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel