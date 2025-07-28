Malatya'da Yem Makinesine Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Malatya'da Yem Makinesine Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti
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Yeşilyurt ilçesinde hayvanlarına yem vermek isteyen 62 yaşındaki Hasan Şahin, yem makinesine düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 62 yaşındaki bir şahıs yem makinesine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Tohma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlarına yem vermek isteyen Hasan Şahin, ahırda çalışır durumdaki yem makinesine düştü. Durumu fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hasan Şahin'in vefat haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Hasan Şahin'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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