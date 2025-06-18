Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Zanlı Gözaltında

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Zanlı Gözaltında
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Malatya'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yürütülen çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Projeli dosya kapsamında yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonlarda, 3 bin 724 adet sentetik ecza hap, 13 gram kokain maddesi, 11,17 gram sentetik kannabinoid maddesi, 8 gram skunk maddesi,1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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