Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 1200 Gram Esrar ve 148 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 1200 Gram Esrar ve 148 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda toplamda 1200 gram esrar ile 148 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 200 gram esrar ile 148 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Dilek Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen aramalarda bin 200 gram esrar maddesi ile 148 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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